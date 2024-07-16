Собчак примерила на себя образ принцессы Дианы и осталась недовольна

Ксения Собчак осталась недовольна образом в стиле принцессы Дианы.

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Журналистка и ведущая Ксения Собчак в новом выпуске своего YouTube-шоу «Осторожно. Собчак» позволила стилистам поработать над ее внешним видом и подобрать необычные образы. Однако она осталась не очень довольна результатом.

Стилист и бывший сотрудник Собчак Игорь Андреев решил примерить на нее образ принцессы Дианы. Ей сделали соответствующую укладку и подобрали наряд, похожий на культовое «платье мести», которое стало знаменитым после выхода принцессы Уэльской в свет, когда ее супруг Чарльз публично признался в своем романе с Камиллой.

Однако телеведущая разочаровалась данным образом. Она заявила, что если муж увидит ее в таком виде, то сразу же выгонит из дома.

«Мне вообще не нравится, как ты меня сегодня сделал. Без обид. Я тебя очень люблю. Я видела фотографии. Я понимаю, что они бомбические. Но я понимаю, что с такой прической я никуда бы не вышла. Мне кажется, что мне плюс 40 и что ты стебешься надо мной, делая из меня Людмилу Борисовну. Меня муж из дома выгонит конкретно. Он и так когда что-то говорит: "Ты превращаешься в маму". А тут точно», - поделилась Ксения.



Кроме того, Собчак призналась, что принцесса Диана ей не импонирует, по этой причине она и является ее «нелюбимым персонажем».

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