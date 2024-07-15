Купальник: шесть способов стилизовать его как Белла Хадид и Хейли Бибер

С наступлением теплых месяцев многие из нас достают из шкафов свои любимые купальники или покупают совершенно новые. Носить их в бассейн или на пляж достаточно просто, однако вы можете задаться вопросом, как сделать так, чтобы ваши любимые купальники превратились в наряд, который подойдет для шопинга на набережной, романтического вечера, свидания или смены летнего образа на выходных. Хорошая новость заключается в том, что с помощью подходящих аксессуаров вы можете превратить купальник в любой образ, который вам нужен.

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Как топ-модель

Некоторые звезды, например, Белла Хадид, — настоящие эксперты по сочетанию несочетаемых, казалось бы, вещей. «Возьмите на заметку ее стилистику, сочетая бикини с оверсайз-джинсами. Добавьте бандану для завершения образа. Если будете чувствовать себя не очень комфортно с голыми плечами, набросьте сверху большую расстегнутую белую сорочку или джинсовую куртку», — предлагает стилист Маша Ведерникова.

Купальник как повседневная одежда

Или вот еще беспроигрышный вариант, требующий минимальных усилий — все от той же Беллы Хадид. «Казалось бы, тоже купальник и джинсы, но насколько все скромнее. Добавьте подходящие аксессуары, и вы почувствуете себя потрясающе одетой», — объясняет Маша.

Приморская ковбойша

А тут вариант для яхты или прогулки по кромке прибоя, больше в таком наряде особо никуда не отправиться. Зато как эффектно! «Здесь Хейли Бибер наряжается в крошечный голубой бикини вместе с забавной ковбойской шляпой и ожерельем с монограммой — задорно и сексуально», — говорит Маша.

Сила цветов

Цветочные узоры — это классика для купальников и палантинов, так что воспользуйтесь этой эстетикой для создания ярких впечатлений. «Сочетайте узорчатый топ для бикини с легкими цветочными брюками или живописным парео, завязанным узлом на бедре. Не забудьте о солнцезащитных очках!», — напоминает Маша.

На контрасте

Хотя купальники бывают самых разных цветов, в случае сомнений важно придерживаться классики. Черное бикини с высокой талией прекрасно смотрится на ком угодно и подходит для самых разных случаев — от посиделок в бассейне отеля до отдыха на заднем дворе в жаркий день. «Чтобы выглядеть безупречно по дороге на пляж или в бассейн, добавьте вязаное крючком платье-чехол для классического образа», — говорит стилист.

Русалочьи вибрации

Сейчас сезон сирен, и это лето — идеальное время для того, чтобы взять на вооружение тренд mermaid core на пляже. Ищите купальники с морскими штрихами, как, например, белое бикини с золотой морской звездой. Дополните его длинным белым саронгом и забавными серьгами-ракушками, и у вас получится идеальный образ для фотосессии в отпуске или гламурного свидания на пляже.