Диетолог назвал природные средства для ровного загара

Некоторые природные средства способствуют появлению хорошего ровного загара. Это фрукты и овощи, рассказала ИА RuNews24.ru врач, диетолог, д.м.н. Марият Мухина.

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Выбирать следует фрукты с высоким содержанием бета-каротина. Это манго, апельсины, арбуз и ананас. Именно бета-каротин способствует равномерному загару и сохранению здоровья кожи. Дыня, клубника и персики в знойный полдень хорошо утоляют жажду и поддерживают уровень влаги в организме.

Такие ягоды, как черника или малина богаты антиоксидантами и витаминами, а потому способствуют регенерации кожи после воздействия ультрафиолетовых лучей. Стоит упомянуть и облепиху за высокое содержание витамина С и каротина. Отлично увлажняют кожу и сохраняют ее свежей обычные огурцы.

«Для поддержания гидратации организма полезно готовить безалкогольный крюшон из фруктов, газировки и лечебных трав. Между прочим, многие лекарственные растения содержат антиоксиданты и другие полезные вещества. Настой из них эффективно защищает кожу от чрезмерного действия солнечных лучей благодаря свойствам фотопротекторов», - пояснила врач ИА RuNews24.ru.



Хороший пример – тот же зеленый чай. Содержащиеся в нем полифенолы помогают защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением. Достойны внимания лаванда, ромашка, календула и другие травы могут помочь успокоить и увлажнить кожу после солнечных ванн.