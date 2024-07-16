Рита Ора вышла на сцену в оголяющем тело наряде

Певица и актриса Рита Ора в откровенном наряде вышла на сцену во время концерта в Лиссабоне, Португалия. Снимки с мероприятия публикует Daily Mail.

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33-летняя исполнительница появилась перед поклонниками в оголяющем тело образе, а именно, в бра цвета металлик и голубых кожаных микрошортах, надетых поверх колготок. В качестве обуви знаменитость предпочла ботинки на каблуках, а волосы она распустила. Визажисты также нанесли на ее лицо яркий макияж.

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Ранее Рита Ора предстала перед публикой с обнаженной грудью. Знаменитость посетила концерт музыкальной группы Girls Aloud. Для мероприятия исполнительница выбрала сияющее прозрачное платье серебристого цвета, сквозь ткань которого были видны ее грудь и трусы с низкой посадкой.