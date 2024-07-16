Сэми Шин поделилась кадрами в вязаном купальнике на катере

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми Шин снялась в необычном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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20-летняя модель платформы OnlyFans поделилась серией снимков с прогулки на катере у берегов Капри, Италия. Так, на размещенных кадрах девушка предстала в вязаном бандо и шортах с высокой посадкой желтого цвета. В качестве аксессуаров она выбрала черные солнцезащитные очки люксового бренда Prada, круглые золотые серьги и кольцо.

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Известно, что манекенщица проводит отпуск в компании своего возлюбленного, 23-летнего коллеги по платформе OnlyFans Эйдена Дэвида.

В декабре прошлого года Сэми Шин показала фигуру после пластики.