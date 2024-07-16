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Стилист Лисовец назвал майки-алкоголички трендом лета

Российский стилист Влад Лисовец назвал тренды в одежде на лето 2024 года. Его комментарий публикует журнал «Первый женский».

Стилист Лисовец назвал майки-алкоголички трендом лета
© Lenta.ru

По словам эксперта, в текущем сезоне актуальны короткие открывающие тело вещи. Популярными вновь стали так называемые майки-алкоголички и мини-шорты.

Специалист также посоветовал носить просторные предметы гардероба, которые способствуют правильной терморегуляции. Например, платья из тонкой ткани с глубоким вырезом.

При этом стилист рекомендовал соблюдать умеренность при выборе подобных образов.

«Должна быть тонкая грань, чтобы не уходить в совсем пляжную одежду», — отметил он.

Ранее в июле Лисовец предложил россиянкам носить латексные вещи.

Тренды
Влад Лисовец