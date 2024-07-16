Как сделать французский макияж? Советы визажиста

У француженок особый подход к красоте. Трудно не заинтересоваться их минимальным, но идеальным макияжем, светящейся изнутри кожей и слегка небрежно уложенными волосами. Так в чем же их секрет? Во-первых, вам не нужно ехать во Францию, чтобы перенять парижский стиль в макияже. Во-вторых, использовать меньше косметики — зато делать это правильно.

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«В целом француженки не полагаются на макияж, чтобы придать себе какой-то образ, вместо этого они предпочитают использовать косметику, чтобы подчеркнуть свои естественные черты. И в первую очередь акцент делается на коже. Чтобы макияж выглядел непринужденно, необходимо сочетать его со здоровым уходом за лицом», — объясняет визажист Любовь Брусницына.



Сделайте уход за кожей звездой вашей косметической программы

Регулярные визиты к эстетисту — обязательное условие, как и очень строгий уход за кожей в домашних условиях.

«Регулярно делать маску для лица — привычка, на которой выросли французские девушки, как и тщательно очищать кожу перед сном. Секреты красоты передаются из поколения в поколение. Они подготавливают кожу перед нанесением макияжа с помощью соответствующих сывороток, увлажняющих средств и фармацевтических витаминов. Они наносят на все лицо тонкую водяную дымку, затем насыщенную сыворотку и легкий увлажняющий крем, чтобы "запечатать" влагу в коже. В холодную погоду используется более плотный увлажняющий крем», — говорит Любовь.



Наносите макияж умеренно

«Подход к макияжу для француженок — это осторожность», — объясняет визажист.



Макияж не должен быть очевидным, он скорее подчеркивает, чем скрывает. Все используется в меру. На улицах Парижа редко встретишь женщину с плотным тональным покрытием на лице. Она может нанести немного тонального крема или даже BB-крем «три в одном», который увлажняет, обеспечивает легкое покрытие и имеет SPF.

«При необходимости парижанка наносит консилер и тщательно смешивает его», — добавляет Любовь.



Привлекайте внимание к одному аспекту макияжа

«Француженка предпочитает делать акцент на любимом достоинстве, а не наносить слишком много косметики», — говорит Любовь.



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«Либо подчеркните губы яркой помадой, либо сделайте глаза более глубокими с помощью эффектного дымчатого макияжа».



Выберите карандаш с текстурой гелевой подводки — его легко растушевать, он не «плывет» и идеально подходит для создания дымчатых глаз.

Фирменные красные губы

Основа французского образа: они придают ему немного драматизма и могут быть надеты как с джинсами и футболкой, так и с коктейльным платьем.

«Яркие губы часто носят с чистым лицом и минимальным количеством другого макияжа», — объясняет Любовь.



Если же вы не хотите цвет на губах, то обязательно нанесите блеск, который питает нежную кожу и придает сияние.

Пусть макияж будет слегка небрежным

«Популярная тенденция — непринужденность макияжа и его нанесения», — рассказывает визажист.



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«Сделайте дымчатый макияж глаз с помощью карандаша и растушуйте его пальцем. Пусть он будет не таким идеальным, зато куда более живым. Ваше лицо не должно быть слишком рельефным, а чрезмерные тени слишком преображают повседневный французский образ. Вместо этого используйте хайлайтеры и бронзеры, чтобы поймать рассеянный свет и подчеркнуть черты лица. Все дело в более естественном и здоровом виде», — добавляет Любовь.



Найдите естественные румяна

«Еще один фаворит француженок — хорошие румяна, подчеркивающие их здоровую кожу», — говорит Любовь.



Она отмечает, что кремовые румяна предпочтительнее, потому что они выглядят естественно и легче наносятся.

«Неброские и не слишком яркие — розовый или нежный персиковый оттенок на яблочке щеки может придать лицу естественную яркость».



Ухаживайте за ресницами с особой тщательностью

«Никогда не обойтись без хорошего подкручивания ресниц. Француженки всегда пользуются кондиционером для ресниц», — говорит визажист, отмечая, что ресницы — очень важная часть косметического ухода.



Парижанка всегда носит с собой в сумочке тюбик туши для ресниц, чтобы подкрашивать глаза при необходимости.