В России начнут продавать кроссовки от Канье Уэста

Кроссовки бренда adidas YEEZY, созданные рэпером Канье Уэстом, начнут продавать в России. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители розничной сети спортивной одежды Lamoda Sport.

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Известно, что старт продаж в трех флагманских розничных магазинах Lamoda Sport, расположенных в Москве на Кузнецком Мосту и Красной Пресне, а также в Санкт-Петербурге в торговом центре «Галерея», запланирован на 18 июля. В день запуска магазины будут работать допоздна — до последнего клиента. С 21 июля география продаж YEEZY расширится до 18 магазинов, включая южный регион — Краснодар, Сочи и Геленджик.

Lamoda Sport представит широкую линейку adidas YEEZY, в которую войдут топовые модели 350 V2, 500, 700, 700 V2 и Slide. Всего модельный ряд включает в себя 21 SKU.

В декабре 2023 года Канье Уэст объявил, что его бренд Yeezy возглавит Гоша Рубчинский. В публикации рэпера уточнялось, что приход «этого легендарного российского дизайнера в Yeezy (...) является важным достижением в истории дизайна».