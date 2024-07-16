Наталья Штурм прокомментировала свои пластические операции

Певица Наталья Штурм заявила, что ее фигура стала идеальной после пластики. Звезда 90-х снялась в прозрачном платье и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Почти год прошел с того дня, как я решилась на пластику. Очень довольна результатом. Теперь я идеальная, хоть и постоянно голодная», — призналась исполнительница хита «Школьный роман».



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Знаменитость не скрывает, что в 2023 году «спонтанно» решилась на пластику — ей сделали височный лифтинг, липосакцию, а также хирурги перенесли жировую прослойку из живота в ягодичную часть. Штурм отмечала, что всегда поддерживала себя в форме с помощью спорта, стараясь не пропускать тренировки, но с возрастом стало сложнее избавляться от «несовершенств», поэтому она решилась на кардинальные перемены. По мнению артистки, без хирургического вмешательства у нее не получилось бы добиться такой фигуры.

Исполнительница признавалась, что в первые месяцы после преображения строго соблюдала диету и не могла «досыта пожрать», но отражение в зеркале мотивировало ее и дальше не нарушать дисциплину.

У звезды двое детей: дочь Елена и сын Арсений, а также исполнительница помогает воспитывать внуков Даниэля и Николоза.