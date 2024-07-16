Мехенди, оттеночный спрей и другие способы скрыть вены на ногах летом

Варикоз или просто сосудистые звездочки могут доставлять немалый психологический дискомфорт, особенно летом. Но пока мы ждем осени, чтобы начать процедуры по избавлению от несовершенств, летом не стоит закрываться дома. Косметолог Ольга Шанкина рассказала, как скрыть вены и сосуды на ногах в жаркий сезон.

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Украшения

Сегодня существует большое количество украшений для ног, которые могут помочь не только создать эффектный образ, но и скрыть мелкие сосуды. Правда, если вены слишком заметны, цепочки и фенечки не спасут. В этом случае специалист рекомендует попробовать мехенди — рисунок хной. Если вены и сосуды не выпирают, вы можете легко замаскировать проблемные области узором. На крайний случай, отвлеките внимание от ног — подберите акцентную шляпку, шарфик или украшение на шею. Ваша задача — переключить внимание на области тела выше пояса.

Легинсы

Если вы не выезжаете летом на курорт и большую часть времени проводите в городе, можно приобрести на лето тонкие легинсы или колготки под платья и юбки. Когда за окном не плавится асфальт, легкие легинсы станут прекрасной заменой тонким брюкам. Кроме того, с ними можно создать супертрендовый летний образ, если дополнить его кропом или топом с объемными рукавами.

Спрей для ног

Оттеночные спреи и другие средства для маскировки мелких дефектов помогут чувствовать себя гораздо увереннее летом. Речь идет не только об автозагаре, который может не подойти по цвету к коже, особенно если вы не любите загорать. Ольга: