Ирина Хакамада показала дочь во время съемки для модного журнала

Особенная дочь экс-политика Ирины Хакамады снялась для модного журнала. Писательница показала в соцсетях, как 27-летняя Мария Сиротинская работала перед камерой.

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«Маша позирует для журнала Marie Clare», — отметила лайф-коуч.



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Дочь экс-политика работала моделью и состояла в единственном в стране инклюзивном агентстве, пока оно не закрылось. По словам писательницы, Марии всегда нравилось участвовать в фотосессиях и демонстрировать одежду на подиуме. Девушка не стеснялась выходить на публику и работать с людьми, удивляя этим свою мать.

Сиротинская родилась в 1997 году с синдромом Дауна, а в 2004 году у нее был обнаружен лейкоз, однако врачам удалось спасти девушку. Долгое время писательница скрывала особенную дочь, пояснив позже, что желала оградить девочку от лишнего внимания общественности. Сейчас Сиротинская играет в театре, танцует, занимается плаванием и практикует иностранные языки. По словам Хакамады, она многому учится у Марии и гордится ею.

Знаменитость также воспитала сына от первого брака, Даниил Котляров уже 15 лет живет в Гонконге и растит троих детей, мужчина работает в российской компании финансовым директором; и пасынка от второго супруга, он переехал в США, где занимается IT-бизнесом.