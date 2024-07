Valentino объявил о запуске кутюрной линии ароматов

Модный Valentino порадовал новостью о запуске кутюрной линии ароматов, которую назвали Anatomy of Dreams. Над созданием коллекции работали сразу восемь известных парфюмеров: Натали Лорсон, Николя Бонневиль, Карлос Бенаим, Эндрю Эверетта, Анн Флипо, Фанни Баль, Дэлфин Лебо и Поль Герлен.

Среди композиций будет пряный мускусный Sogno In Rosso с нотками перца, фруктовый Notte D'oro с ароматом вишни и апельсина, Private Talk с терпким капучино и L'innocence De L'air с освежающим мандарином и розой. А ещё парфюм Club Couture с бергамотом и инжиром, Punk Romantic с ягодами можжевельника и маслом оливкового дерева и Behind The Seen с ветивером и куркумой.

Каждый оценивается в $354 (примерно 31 000 рублей).

Источник фото: Valentino