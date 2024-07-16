Тренд на «лето Бена Аффлека» объяснили

Молодежь запустила в соцсетях новый тренд под названием «лето Бена Аффлека». Значение флешмоба объяснили журналисты New York Post (NYP).

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Популярные блогеры принялись публиковать видео, на которых они в повседневной одежде пьют кофе со льдом на прогулке. Зумеры повторяют фотографии голливудского актера, на которых он с недовольным лицом смотрит на папарацци, держа в руках напиток.

«Наслаждаюсь своим "летом Бена Аффлека". Гуляю и пью кофе со льдом, находясь при этом в стрессе», — отметил инфлюэнсер Майкл Мейджер.



Вслед за Мейджером подобные ролики принялись размещать и другие пользователи сети. Сейчас под хештегом Ben Affleck Summer появились тысячи публикаций в TikTok.

Ранее в июле российский стилист раскрыл модный тренд лета. По словам Алеко Надиряна, в текущем сезоне популярной стала эстетика спорт-шика.