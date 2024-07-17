Бохо: мода из двухтысячных снова в тренде

Пик популярности стиля бохо, который также иногда называют стилем хиппи, пришелся на середину 2000-х — тогда в магазинах можно было часто встретить одежду с бахромой, кисточками и вышивкой. В 2024 году стиль бохо вновь стал трендовым благодаря показу новой коллекции модного дома Chloé в Париже под руководством нового креативного директора Чемены Камали. Что такое стиль бохо в одежде, какова история его возникновения и что известно о его современных трендах, рассказывает «Лента.ру».

© Lenta.ru

История возникновения стиля бохо в одежде

Стиль бохо, отличающийся многослойностью и яркостью, уходит своими корнями в XVIII век. Тогда таким образом одевались цыгане.

«Район Австро-Венгерской империи, где они жили, назывался Богемией. Это был очень вольнолюбивый кочевой народ, что отчетливо выражалось в их внешнем виде. Чтобы всегда быть готовыми к дороге, цыгане носили сразу несколько слоев одежды: буквально "все свое ношу с собой"», — рассказывает «Ленте.ру» стилист Елена Жукова.



Из Австро-Венгерской империи цыгане перемещались и в другие страны Европы, например, во Францию.

Когда в 1799 году закончилась Великая французская революция, многие представители творческой интеллигенции оказались на грани нищеты. Из-за нехватки денег им приходилось селиться в бедных цыганских районах. Такое соседство повлияло на их предпочтения в выборе одежды.

«Таким образом «цыганский» стиль перекочевал в гардеробы французской творческой элиты того времени. Тогда этих людей и начали называть богемой. Отсюда же пошло и название стиля — бохо», — Елена Жукова, стилист.



© Lenta.ru

В итоге бохо стал символом самобытности, свободы и приключений. Наибольшую популярность он обрел в 60-70-е годы прошлого века, когда активно появлялись субкультуры, пропагандирующие эти же ценности. Эпоха движения хиппи продвинула стиль в массы. С того времени бохо стал узнаваемым, и до сих пор его нельзя спутать ни с чем другим.

Отличия стиля бохо в одежде

«Стиль бохо очень легко отличить по свободному крою одежды. В образах всегда много "воздуха", ткань струится во время движения. Часто образы в стиле бохо многослойные, имеют множество деталей, которые вместе выглядят гармонично и стильно», — подчеркивает Жукова.



По словам эксперта, для стиля бохо характерна натуральная цветовая гамма. Это все оттенки, встречающиеся в природе.

Цвета стиля бохо

Землистые и те, что относятся к палитре осенней листвы: от коричневых до оранжевых;

Закатные: красные и бордовые;

Небесные: темно-синие и голубые;

Природные оттенки зеленого, например, оливковый.

© Lenta.ru

Еще одна характерная черта стиля бохо — это активные принты с витиеватыми узорами, этническими мотивами, пейсли (текстильный орнамент с использованием мотива в форме капли с изогнутым верхним концом) и цветочными принтами.

В одном образе может быть несколько принтов, которые на первый взгляд не сочетаются между собой. Готовый образ при этом, как правило, выглядит гармонично.

Виды стиля бохо в одежде

Как отмечает Жукова, со временем у стиля бохо появилось несколько направлений.

Романтическое

Для него характерны женственные, легкие, свободные сарафаны, платья и юбки в стиле бохо. Особенного внимания, как правило, заслуживают платья с кружевами ручной работы.

© Lenta.ru

Гранжевое

Это направление отличают темные оттенки и смелые сочетания. Например, легкий женственный сарафан сочетается с грубыми ботинками и курткой-косухой. Или кожаные штаны со свободной блузой или туникой в стиле бохо. За счет такого контраста эти образы смотрятся особенно интересно.

Винтажное

К этому направлению относятся образы с винтажными или искусственно состаренными вещами: например, с потертыми кожаными куртками и сумками. Здесь главное — показать, что каждая вещь имеет свою историю и энергетику.

© Lenta.ru

Ковбойское

В этом направлении отражается вся эстетика дикого запада: ковбойские сапоги, казаки, широкие ремни с большими пряжками, широкополые кожаные шляпы, бахрома.

© Lenta.ru

Изысканное, или бохо-шик

Это более сдержанная и минималистичная версия. Здесь уже не будет такого буйства красок и сочетаний разных принтов. Образ в стиле бохо-шик строиться на основе сочетания базовых вещей и элементов богемного стиля. В таком образе нет перегруженности деталями, но при этом сама эстетика стиля сохраняется. Именно это направление наиболее популярно в 2024 году.

© Lenta.ru

Аксессуары и обувь в стиле бохо

Для аксессуаров в стиле бохо действуют все те же принципы природности и натуральности. Так, выигрышно будут смотреться украшения из дерева, камней, керамики или металла. При этом в одной зоне может быть несколько украшений сразу. Например, два браслета на одной руке или цепи на шее в два-три яруса.

«Образы в богемном стиле можно дополнять ремнями из натуральной кожи с объемными пряжками, сумками, сплетенными из рафии (волокно из листьев пальмы), джута (волокно из растения джута) и различными шляпами из натуральных материалов с широкими полями», — Елена Жукова, стилист.



© Lenta.ru

Не только ремни, сумки и шляпы, но и бусы, серьги, подвески, платки и повязки на голову являются самыми распространенными аксессуарами, характерными для бохо, замечает в беседе с «Лентой.ру» стилист Алена Носкова.

Обувь в стиле бохо — обычно на плоской подошве или на небольшом устойчивом каблуке. Характерная летняя обувь — босоножки из тонких кожаных ремешков, сандалии со шнуровками. У босоножек при этом танкетка может быть обтянута жгутами из джута. Также стиль бохо хорошо дополнят высокие ботинки, сапоги или ботильоны, однотонные или с животным принтом.

Важные детали аксессуаров и обуви в стиле бохо:

Оборки;

Бахрома;

Кружевная отделка;

Вышивки;

Шнуровки.

Как составлять образы в стиле бохо

Начать можно с сочетания отдельных элементов богемного стиля с базовыми вещами. Даже обычные джинсы и майка уже заиграют по-новому, если к ним добавить летящую накидку с акцентным узором, крупный кулон на шею и сумку с бахромой.

Стиль бохо — один из трендов 2024 года. Он был представлен в летних коллекциях брендов Chloé, Ralph Lauren, Isabel Marant. Для вдохновения можно посмотреть их показы и решить, какой элемент стиля бохо хочется привнести в свой гардероб.

Стоит обратить внимание на сарафаны, юбки и летние платья в стиле бохо. Длину выбирать лучше макси или миди. Самые модные в 2024 году — кружевные платья с отделкой и вышитыми узорами. Сочетать их следует с плетеными сумками и шляпами.

© Lenta.ru

Не стоит забывать и про многослойные платья с подъюбниками из прозрачной ткани. Подобный фасон платьев был представлен на показе бренда Chloé.

«Для создания стильного образа бохо можно комбинировать различные элементы одежды и аксессуаров. Необязательно искать что-то особенное и специализированное. Например, платье с кружевами можно дополнить простым широким поясом из кожи, обувью на плоской подошве и кожаной сумкой. Также стоит обратить внимание на текстильные туники, широкие брюки, жилеты, кардиганы, шарфы и шляпы, которые можно найти на любом маркетплейсе», — отмечает Алена Носкова.



С некоторыми вещами в стиле бохо будут хорошо сочетаться актуальные джинсовые куртки или жилетки, обычные юбки в пол, платья с цветочными принтами и платья в пол. К ним тоже можно добавлять текстильные материалы, вышивку, кружева, широкие пояса, многослойность и яркие принты.

Последние штрихи: макияж и прическа в стиле бохо

Как подчеркивает Елена Жукова, важным дополнением к образу в стиле бохо является прическа и макияж. Здесь главное — придерживаться принципа «чем проще, тем лучше». Естественно уложенные пряди или слегка небрежные локоны будут лучшим решением.

Не нужно краситься слишком ярко. Более уместен так называемый «макияж без макияжа» — легкое сияние здоровой кожи, нюдовые или коричневые оттенки теней, розоватые румяна.