Американская актриса Натали Портман появилась на публике с сумкой за сотни тысяч рублей. Об этом пишет Daily Mail.

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43-летнюю знаменитость заметили, когда она направлялась в звукозаписывающую студию ABC Broadcast Center в Нью-Йорке, США. Звезда «Черного лебедя» предстала перед фанатами в расклешенных джинсах, белом свитере с короткими рукавами и черных туфлях на массивном каблуке. При этом она несла в руке синюю сумку люксового бренда Dior. Отмечается, что стоимость данного изделия составляет 3350 долларов (294,8 тысячи рублей).

Артистка надела круглые солнцезащитные очки черного цвета и небольшие золотые серьги.

Ранее актриса Натали Портман раскрыла свое отношение к современным стандартам красоты. В разговоре с журналистами знаменитость заявила, что Голливуд все еще устанавливает актрисам определенные критерии, которым они должны соответствовать.