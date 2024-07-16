Правильное нанесение румян может преобразить ваш макияж, придав лицу свежесть и здоровое сияние. Однако нередко возникает проблема: румяна ложатся неравномерно, образуя заметные пятна.

Чтобы избежать этого, следуйте простой технике нанесения. Для начала вам понадобятся два оттенка румян: светлый и более интенсивный. Светлый оттенок послужит базой, а более насыщенный добавит свежести.

Возьмите пушистую кисть для румян и наберите на нее немного светлого оттенка. Стряхните излишки, чтобы на кисти осталось минимальное количество продукта. Нанесите румяна на щеки широкими круговыми движениями. Это создаст мягкую, едва заметную основу.

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Теперь возьмите более насыщенный оттенок румян. Наберите совсем небольшое его количество. Нанесите этот оттенок поверх уже нанесенного светлого, концентрируясь на "яблочках" щек.

Подробнее об этом способе рассказала в своем видео блогер @julyabay.