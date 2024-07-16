Юбка-шорты вернулась в моду благодаря знаменитостям

Юбка-шорты, которая была особенно актуальна в 1990-х годах, вновь вернулась в моду у знаменитостей. Об этом сообщает New York Post (NYP).

© Lenta.ru

Основателем тренда называют актрису Зендею, исполнившую главную роль в фильме «Претенденты» о большом теннисе, который уже назвали главной картиной лета. Благодаря популярности фильма возникло новое модное течение — tennis core, которое предполагает наличие в гардеробе данной вещи.

Помимо Зендеи, в юбке-шортах появлялась на публике и любимица зумеров, певица Тейлор Свифт.

«Юбка-шорты стала такой популярной и из-за удобства. Сейчас покупатели тянутся к комфорту. Юбка-шорты — не только про красоту, но и про практичность», — подытожила историк моды Дейрдре Клементе.



Ранее в июле российский стилист раскрыл еще один модный тренд лета. По словам Алеко Надиряна, в текущем сезоне популярной стала эстетика спорт-шика.