Стилист высказался о летней мужской моде

Международный эксперт по стилю Александр Белов высказался о летней мужской моде.

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«У одежды есть две важные функции. Первая — улучшить фигуру человека, скрыть его недостатки и подчеркнуть достоинства. Вторая — хорошо вписаться в дресс-код. Если у человека есть проблемные зоны, то лучше их скрыть при помощи одежды. Что касается плавок, то, например, в бассейне надевать плавки короткого формата мужчинам вполне нормально», — заявил он в беседе с НСН.



По его словам, на пляже плавки тоже допустимы, но эстетичнее, если они больше похожи на шорты, по длине ближе к коленям.

Как считает Белов, в городе лучше носить льняные летние брюки.

«Если вы хотите выглядеть хорошо, то надо понимать, что не все части тела и не везде стоит демонстрировать», — заключил он.



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