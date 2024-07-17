Подчеркиваем красоту губ: десять оттеночных бальзамов, которые стоит попробовать

Какое средство сочетает в себе уход и декоративный эффект? Правильный ответ: оттеночный бальзам для губ. В нашей новой подборке — 10 увлажняющих и питательных средств, которые подчеркнут натуральный оттенок губ.

© Super.ru

Увлажняющий блеск Lumi Crystal, Cosmedix

© Super.ru

Блеск, если говорить про его декоративные функции, создан в лучших традициях 1990-х: здесь и голографическое сияние, и пептиды, которые делают губы объемнее. В составе также есть жидкие кристаллы, которые отвечают за увлажнение. Они удерживают влагу и нейтрализуют шелушения.

Проявляющийся бальзам для губ «Черная Москва», RBG

© Super.ru

Черный бальзам ложится полупрозрачным слоем, чтобы акцентировать внимание на губах. Также в наличии глянцевый финиш, благодаря которому губы выглядят объемнее.

Бальзам для губ Afterglow, NARS

© Super.ru

Ухаживающий бальзам с эффектом сияния и прозрачным оттенком. Продукт можно использовать соло, наносить в качестве базы или поверх помады, чтобы сделать губы более гладкими и объемными.

Бальзам для губ, 3INA

© Super.ru

Чтобы поддерживать оптимальный уровень увлажнения, в формулу бальзама добавили масла. Они предотвращают появление шелушений, благодаря чему губы остаются гладкими, а косметика ложится ровным слоем.

Бальзам для губ на основе масел, Clarins

© Super.ru

В палитре — 6 полупрозрачных оттенков, которые подчеркивают естественный цвет губ. Формула содержит комплекс масел для увлажнения кожи, но текстура при этом получилась легкой и нелипкой.

Бальзам для губ Power Full 5 Lip Care, Catrice

© Super.ru

Цифра 5 в названии — отсылка к пятерке активных компонентов в формуле бальзама. Вот они слева направо: экстракты огурца, арбуза, имбиря и ягод годжи под руководством гиалуроновой кислоты. Средство увлажняет губы, усиливает их блеск и оттенок.

Бальзам для губ Your Lips Balm, Annbeauty

© Super.ru

Помада-бальзам с функциями увлажнения, питания и сияния. Комфортная текстура ложится на губы тонким слоем, а сверхтонкий стик помогает аккуратно нанести средство и не выйти за контур.

Увлажняющая помада, Arive Makeup

© Super.ru

Кремовая текстура помады не ощущается на губах, зато оттенок за счет пигментированной формулы выглядит насыщенно. Цвета подобраны с учетом настроения покупателей: яркие подойдут для бьюти-экспериментов, а естественные — для образов на каждый день.

Бальзам для губ Milky Dew, Holika Holika

© Super.ru

Бальзам делает натуральный оттенок губ более ярким, а кожу — гладкой. В составе есть кокосовая вода, которая предотвращает сухость и обветривание.

Оттеночный бальзам для губ Dew Glow, J. Cat Beauty

© Super.ru

Легкий бальзам поддерживает губы увлажненными, а заодно придает им глянцевый блеск. Палитра насчитывает 7 оттенков, среди которых есть и яркий красный, и сдержанный нюд для поклонниц натурального макияжа.