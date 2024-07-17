Подчеркиваем красоту губ: десять оттеночных бальзамов, которые стоит попробовать

10 оттеночных бальзамов, которые подчеркнут красоту губ
Какое средство сочетает в себе уход и декоративный эффект? Правильный ответ: оттеночный бальзам для губ. В нашей новой подборке — 10 увлажняющих и питательных средств, которые подчеркнут натуральный оттенок губ.
Увлажняющий блеск Lumi Crystal, Cosmedix
Блеск, если говорить про его декоративные функции, создан в лучших традициях 1990-х: здесь и голографическое сияние, и пептиды, которые делают губы объемнее. В составе также есть жидкие кристаллы, которые отвечают за увлажнение. Они удерживают влагу и нейтрализуют шелушения.
Проявляющийся бальзам для губ «Черная Москва», RBG
Черный бальзам ложится полупрозрачным слоем, чтобы акцентировать внимание на губах. Также в наличии глянцевый финиш, благодаря которому губы выглядят объемнее.
Бальзам для губ Afterglow, NARS
Ухаживающий бальзам с эффектом сияния и прозрачным оттенком. Продукт можно использовать соло, наносить в качестве базы или поверх помады, чтобы сделать губы более гладкими и объемными.
Бальзам для губ, 3INA
Чтобы поддерживать оптимальный уровень увлажнения, в формулу бальзама добавили масла. Они предотвращают появление шелушений, благодаря чему губы остаются гладкими, а косметика ложится ровным слоем.
Бальзам для губ на основе масел, Clarins
В палитре — 6 полупрозрачных оттенков, которые подчеркивают естественный цвет губ. Формула содержит комплекс масел для увлажнения кожи, но текстура при этом получилась легкой и нелипкой.
Бальзам для губ Power Full 5 Lip Care, Catrice
Цифра 5 в названии — отсылка к пятерке активных компонентов в формуле бальзама. Вот они слева направо: экстракты огурца, арбуза, имбиря и ягод годжи под руководством гиалуроновой кислоты. Средство увлажняет губы, усиливает их блеск и оттенок.
Бальзам для губ Your Lips Balm, Annbeauty
Помада-бальзам с функциями увлажнения, питания и сияния. Комфортная текстура ложится на губы тонким слоем, а сверхтонкий стик помогает аккуратно нанести средство и не выйти за контур.
Увлажняющая помада, Arive Makeup
Кремовая текстура помады не ощущается на губах, зато оттенок за счет пигментированной формулы выглядит насыщенно. Цвета подобраны с учетом настроения покупателей: яркие подойдут для бьюти-экспериментов, а естественные — для образов на каждый день.
Бальзам для губ Milky Dew, Holika Holika
Бальзам делает натуральный оттенок губ более ярким, а кожу — гладкой. В составе есть кокосовая вода, которая предотвращает сухость и обветривание.
Оттеночный бальзам для губ Dew Glow, J. Cat Beauty
Легкий бальзам поддерживает губы увлажненными, а заодно придает им глянцевый блеск. Палитра насчитывает 7 оттенков, среди которых есть и яркий красный, и сдержанный нюд для поклонниц натурального макияжа.