«Мегапопулярно». Стилист посоветовал присмотреться к одежде Пугачевой

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева продолжает оставаться молодой благодаря грамотному составлению образов. О том, какие фишки зрелым женщинам следует перенять у певицы, рассказала стилист Наталья Темиралиева.

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Главной особенность современного стиля артистки эксперт назвала джинсы. Они не только молодят человека, но и отлично сочетаются с разными элементами гардероба — от простых кардиганов до строгих жакетов.

"Очень красиво смотрятся джинсы на Пугачевой в сочетании с кружевом, а кружево в настоящий момент — мегапопулярно. Женственно, романтично и в то же время комфортно и удобно", — пояснила Темиралиева.



Стилист заключила, что джинсы станут хорошей альтернативой брюкам, а также подарят владельцу молодость, передает teleprogramma.pro.

Алле Пугачевой сейчас 75 лет, однако в своем «серебряном» возрасте артистка выглядит куда моложе. Нумеролог Ирина Богуславская рассказала, что помогает певице сохранять молодость.

В свою очередь пластический хирург Иван Володченков заявил о проведении неудачной операции у певицы Аллы Пугачевой. По его словам, исполнительница выглядит достаточно хорошо для своего возраста благодаря омоложению лица.