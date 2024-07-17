Порномодель увеличила грудь до размера 34W с помощью собственного жира

38-летняя порномодель Демора Аварис из США решила заработать на фетишистах и увеличила грудь до гигантских размеров. Об этом она рассказала Daily Star.

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Аварис специализировалась на мужчинах, которым нравится очень большая грудь. Она снималась с накладной грудью и вскоре поняла, что хочет иметь настоящую грудь такого же размера. По словам Аварис, ее желание усилил тот факт, что у ее мужа, с которым она была вместе 17 лет, имелся «кинк» на пышные формы.

Для осуществления мечты модели пришлось перенести несколько операций. Хирургическим путем ей подтянули живот, бока и ягодицы, после чего перенесли ее собственный жир на грудь.

Аварис призналась, что трансформация тела придала ей уверенности в себе. Она вспомнила, что может быть не только женой и матерью пятерых детей. Порномодель надеется, что сможет своим контентом доказать, что люди могут делать с собой что угодно, в том числе различные операции, если это делает их счастливыми.

Ранее сообщалось, что канадская журналистка оголяла грудь на улицах Нью-Йорка ради свободы женщин. По словам женщины, она пытается нормализовать хождение по улицам топлес, поскольку это, как она считает, естественное состояние человека.