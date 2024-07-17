Шесть ярких образов на лето. Как сочетать одежду по цветам

Вместе со стилистом разбираемся, как сочетать вещи по цветам в летнем гардеробе.

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Летний сезон в самом разгаре, самое время - добавить красок в одежду на лето. Совершенно точно, разбор гардероба и яркость его составляющих преобразит и внутреннее состояние любой женщины.

"Обновление гардероба - это не просто поверхностная модная тенденция, а важный этап в личном стиле, самовыражении и в жизни. Обновление гардероба позволяет экспериментировать с новыми образами, открывать новые стороны себя, подчёркивать индивидуальность каждого. Одежда говорит о человеке гораздо больше, чем можно представить на первый взгляд. Поэтому важно инвестировать время в развитие своего собственного образа, чтобы чувствовать себя уверенно и привлекательно в любой ситуации. В этой подборке я представлю базовый гардероб из ярких цветовых сочетаний. Вся одежда приобреталась в бюджетных магазинах. Я уверена, быть стильной и яркой может каждая", - говорит стилист Натали Строг.



Образ 1

Отличный вариант для летних прогулок по городу, похода в кино или на дружескую встречу в кафе. Женственное хлопковое платье с рукавами фонариками нежно-розового цвета, с подчёркнутой талией, сумка кросс-боди цвета very pery и туфли с открытой пяткой в тон.

Розовый очень хорошо сочетается с фиолетовым (по цветовому кругу), на первый взгляд, образ выглядит довольно простым, но за счёт цвета, будет привлекать внимание окружающих, и вас захотят рассматривать. Можно добавить аксессуаров: разнообразить образ шляпой, очками и украшениями. Образ заявляет нам о женственной, лёгкой и нежной девушке, у которой есть вкус.

Образ 2

Струящаяся шёлковая юбка, трендовый, вязаный кардиган в рубчик на завязке, сумка half-moon с цепью, и слипбэки в тон. Очень женственный образ, который говорит нам о хрупкой, нежной и стильной обладательнице. Отличный вариант для свиданий со своей второй половинкой. Образ можно дополнить аксессуарами: эффектно будет смотреться чокер с маленьким цветком фиолетового, розового либо жёлтого цвета, а также платок в вышеуказанной цветовой гамме, либо на волосах, либо на шее.

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© Омск Здесь

Образ 3

В этом образе мы сочетаем уже три цвета: жёлтый однобортный жакет, зелёную мини-юбку с разрезом и голубой кроп-топ. Дополняем образ голубыми лодочками и сумкой в тон жакета. Необычный, яркий образ, который не оставит равнодушным никого. Жакет можно слегка накинуть на плечи.

Образ 4

Отличный вариант на работу в офис, если там нет определённого дресс-кода, либо вы - человек творческой профессии. Укороченная жилетка и юбка-шорты из одного комплекта, дополняем голубым жакетом, лодочками и акцентной оранжевой сумкой кросс-боди.

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© Омск Здесь

Образ 5

Сочетаем розовый - голубой - жёлтый. Укороченная рубашка со спущенным рукавом, брюки-палаццо с защипами (чёрный ремень заменить на жёлтый), сумка и лёгкие трендовые босоножки с удобным каблуком и округлым мысом гармонично дополняют каждый элемент образа. Все оттенки в приглушённых тонах, но можно составить подобный комплект в насыщенных тонах (если ваша цветовая палитра внешности позволяет это).

Образ 6

В этом образе сочетаем нежную шёлковую юбку из романтического стилевого направления с классическим жакетом яркого жёлтого цвета. Под жакет отлично подходит кроп-топ, он даёт нам возможность снять жакет, если будет слишком жарко. Даже без жакета образ смотрится гармонично и полноценно. Трендовые детали летних туфель - зауженный мыс и каблук-рюмка. Стильным дополнением может стать чокер с цветком на шее.

© Омск Здесь