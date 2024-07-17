Тинт: варианты нового тренда в маникюре этого лета

Страсть к нюду породила еще один живучий тренд — тинты. Что это такое и почему стоит попробовать их этим летом, нам рассказала Софья Анисимова, топ нейл-мастер.

© РИА Новости

Что такое тинт для ногтей?

Как говорит нейл-мастер, тинт — это оттеночное покрытие, чем-то напоминающее камуфляжную базу для ногтей, однако в случае с тинтом варианты оттенков максимально приближены к натуральному ногтю, так что лаванды и небесных цветов вы не встретите.

Софья:

«Тинты можно использовать самостоятельно, вам даже не понадобится мастер. Очень удобно в отпуске или длительной командировке».



Чем полезен тинт

В отличие от гель-лака тинт не требует спиливания, что означает постоянное укрепление ногтя. В состав тинта часто входят полезные компоненты, которые укрепляют ноготь и увлажняют. Наш эксперт рекомендует использовать его в случае, если вы хотите дать ногтям передохнуть после гель-лака.

Софья:

«Выбирайте оттенки, которые максимально приближены к вашему натуральному ногтю, чем естественней эффект, тем дороже будет смотреться ваш маникюр».



Мы собрали самые актуальные варианты тинта в этом сезоне. Выбирайте понравившийся!

Молочно-розовый

С данным оттенком можно поэкспериментировать, если вдруг захочется дополнить дизайн френчем.

Натуральный «голый»

Идеальный варинат тинта, если у вас строгий дресс-код или же вам в принципе не нравится плотное покрытие на ногтях.

Натуральный розовый

Классический тинт, который будет уместен в любой ситуации и станет прекрасным дополнением для дневного или вечернего образа.