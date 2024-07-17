59-летняя модель Паулина Поризкова поделилась откровенным фото

Известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном снимке 59-летняя манекенщица предстала лежащей на кровати. Она позировала полностью обнаженной, приподняв ноги и голову вверх.

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«Вчера я поделилась интервью, которое было три года назад. В нем я говорила о стыде. По нему я получила столько полезных комментариев о том, как мне следует принимать свой возраст и не стыдиться!» — подписала знаменитость пост, который набрал более 27 тысяч лайков.



В июне Паулина Поризкова опубликовала фото с отдыха и показала фигуру в бикини.