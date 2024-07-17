«Невозможно сдержать эмоций». Стилист раскритиковал образ Лопыревой в Большом театре

40-летняя модель Виктория Лопырева недавно побывала в Большом театре. Для выхода в свет телеведущая выбрала смелый образ, который вызвал смешанные эмоции у ее фанатов. Стилист Лариса Голубева согласилась с критиками, отметив, что лук звезды был неуместным. Об этом она рассказала в разговоре с порталом «Страсти».

© Passion.ru

Лопырева появилась в театре в черном топе-бандо и коричневой юбке-плиссе с большим вырезом на ноге. Образ знаменитость дополнила черными босоножками на шпильке и маленькой сумочкой.

© lopyrevavika/Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

© lopyrevavika/Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«В подборе лука я всегда оцениваю сочетаемость вещей друг с другом и уместность образа под ситуацию. Здесь невозможно сдержать эмоций — данный аутфит точно не для театра, хоть он и трендовый. Голые плечи, корсеты — все это очень актуально, но важно, чтобы соответствовало месту», — отметила стилист.



По мнению эксперта, данный лук подойдет для выхода в бар, но точно не в театр, только если это не Варьете.

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