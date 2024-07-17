43-летняя супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 43-летняя знаменитость показала подтянутую фигуру в бикини, состоявшем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. При этом на размещенных фото видно, что раздельный купальник оформлен абстрактным принтом. Манекенщица позировала на фоне моря, принимая различные позы.

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«Летняя мечта», — подписала она пост.



Ранее сообщалось, что российская телеведущая и блогерша Виктория Боня отреагировала на роман своего бывшего жениха миллионера Алекса Смерфита с Алессандрой Амбросио.