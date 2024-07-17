Дерматолог предупредил о трех ошибках в уходе за кожей

Если в 2021 году мировой рынок средств по уходу за кожей оценивался в 146,7 миллиарда долларов, то, по прогнозам, к 2031 году он достигнет отметки в 273 миллиарда долларов. Однако чем больше разнообразия, тем сложнее может быть разобраться, что действительно нужно вашей коже, а что ей может пойти во вред. Дерматолог Азаде Ширази поделилась тремя распространенными ошибками в TikTok. Прежде всего — это использование слишком большого количества средств. По словам врача, необходимы только три продукта — очищающее средство, увлажняющий крем и SPF-средство для защиты от агрессивных солнечных лучей.

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Вторая ошибка кроется в отказе от использования последнего.

«Я часто удаляю рак кожи в этих областях — на веках, губах, ушах, шее и груди, а также на тыльной стороне кистей рук», — поделилась специалист.



Особенно важно защищать нежную кожу, склонную к повреждениям от солнца. И наконец, доктор Ширази просит пациентов спокойнее относиться к рекомендациям.

«Убедитесь, что вы используете продукты, которые подходят для вашего типа кожи и решения ваших проблем, потому что кожа у всех разная», — подытожила эксперт.



Рекомендация подруги, таким образом, ничем не лучше рекламы у блогеров — не спешите покупать средство без ознакомления с его заявленным действием.