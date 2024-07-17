Маникюр для отпуска: подбираем лучшие сочетания

К середине лета почти каждая жительница России уже обзавелась хотя бы легким загаром — как раз таким, чтобы можно было щегольнуть модным летним маникюром. Сегодня расскажем, что носить этим летом на ногтях, чтобы и в офисе, и в отпуске вы стали самой модной среди всех коллег или отдыхающих.

© unsplash

Яркий и модный: маникюр-2024 — какие цвета выбрать

Летом 2024 года среди модных цветов для маникюра можно выделить следующие:

При этом стоит отдавать предпочтение не чистым оттенкам, а неоновым или пастельным тонам. Причем в последнем случае в цветовую палитру можно добавить бежевый, персиковый и розовый.

Модные тенденции: выбираем форму ногтей для маникюра летом 2024 года

Что касается формы ногтей, то и здесь модные тенденции позволяют выбрать маникюр на любой вкус. Так, среди наиболее популярных этим летом можно назвать:

Округлые ногти;

Удлиненный овал;

Миндаль;

Мягкий квадрат;

Острые ногти.

Несмотря на то что яркие ногти необычной формы на загорелых руках будут смотреться достаточно привлекательно, их можно при желании дополнить модным дизайном.

Модный маникюр летом 2024 года: делаем дизайн как на фото

В этом году набирает популярность объемный дизайн ногтей. В моде стразы, аквариумный стиль, объемные узоры. Рассмотрим некоторые варианты подробнее.

Геометрия, фрукты, экзотика

Такие узоры можно нанести на ногти с помощью наклеек. Для неоновых цветов лучше выбирать черные узоры, для пастельных оттенков их можно сделать объемными с помощью лепки. Впрочем, вместе с мастером можно создать на ногтях почти произведение искусства, выполнив объемные узоры в цвете. Главное — правильно подобрать сочетание оттенков.

По минимуму

Минимализм по-прежнему актуален. Узоры из точек, полосок, волнистых линий, выполненные в темном цвете для ярких и светлых оттенков и белым на темном фоне, несомненно привлекут к себе внимание окружающих.

Неувядающий френч

Прежде всего это классический френч — нюдовая основа с белой каймой будет в моде всегда. Однако этим летом можно позволить себе немного больше — сделав линию улыбки в кислотных цветах.

Блестит и переливается

Глиттер и стразы на летнем маникюре смотрятся особенно ярко. Кроме того, блеска можно добавить с помощью фольги или переливающихся наклеек. Сюда же можно отнести и вновь вернувшееся в моду покрытие с эффектом «кошачьего глаза».

Море, море

Аквариумный маникюр — это особая история. Мастерством создать с помощью геля и наклеек эффект глубины на каждом ногте обладают не все. Но если вам повезло и ваш мастер владеет этим «видом волшебства», не ограничивайте себя — в морских волнах можно создать целый подводный мир с причудливыми водорослями, яркими тропическими рыбками и кокетливыми пузырьками.

Акварель и пастель

Еще один прием, используемый в нейл-арте, — растяжка — отлично подойдет для модной в этом сезоне имитации акварельной живописи. Нежные переходы от молочно-белого и светло-серого к пастельному розовому, голубому, зеленому прекрасно дополнят романтический образ.

Деним в нейл-арте

Джинсы в этом сезоне в моде повсюду: их носят мальчики и девочки, мужчины и женщины. В нейл-арте деним также занял свое законное место этим летом. Причем можно имитировать не только цвет, но и фактуру этой ткани.

Жаркая Испания

Ну и наконец, в этом году в моду вернулся испанский маникюр. Учитывая популярные летние цвета, сочетать между собой лучше контрастные оттенки. Впрочем, привлечет внимание и комбинирование пастельных тонов, дополненное минималистичными наклейками черного цвета.