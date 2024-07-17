Ваши зубы вас старят: три причины, по которым улыбка выдает возраст

Красивая улыбка — один из элементов молодости и красоты. В некоторых случаях наши зубы могут визуально прибавить нам несколько лет. О том, как улыбка выдает наш возраст, нам рассказал хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов.

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Меняется форма и размер зубов

У молодых людей слой эмали еще достаточно большой, поэтому форма их зубов лучше, а размер — больше, чем у пожилых пациентов стоматолога. Наш эксперт поясняет, что даже если ваши зубы еще не подвержены стираемости, но от природы являются мелкими и узкими, это будет придавать улыбке старообразность.

Снижается высота зубов

Снижение высоты прикуса, как еще называют эту проблему стоматологи, возникает из-за стираемости зубов. Магомед:

«У молодого человека 25 лет зубы в среднем выше, чем у пожилого человека в возрасте 70 лет. А потому, когда высота зубов снижается или зубы от рождения невысокие, это тоже старит».



При чем не только визуально: зубы являются опорным каркасом для мягких тканей лица, а потому, когда высота зубов снижается, то кожа, мышцы, подкожная жировая клетчатка теряют опору. Из-за этого в нижней трети лица формируются брыли, морщины, складки, углубляются носогубные складки и теряется четкость овала.

Ухудшение цвета

Под слоем эмали лежит дентин — мягкая, рыхлая ткань, в которой находятся пигменты, определяющие цвет зуба. По словам стоматолога, когда слой эмали становится тоньше, то эта пигментированная ткань как бы проступает на свет, отчего цвет зубов может становиться хуже — более желтым, темным, красноватым, коричневатым и т. д., в зависимости от природного тона пигмента. Магомед:

«У людей без стираемости, но с дисколоритами (например, из-за тетрациклина или флюороза) улыбка тоже кажется старообразной. Ведь у молодых людей эмаль толстая, плотная, и потому цвет зубов светлее».



Что делать, чтобы зубы как можно дольше не выдавали ваш возраст: