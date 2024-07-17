Как правильно увлажнять кожу лица и тела летом

Лето — это солнечные ванны, пляжи и веселье. Однако жара и влажность могут испортить все удовольствие. Сухость кожи, вызванная обезвоживанием, приводит к шелушению, морщинам, зуду и кожным инфекциям, в то время как увлажнение сохраняет кожу мягкой и эластичной надолго. Кроме того, это предотвращает фотоповреждения, появление темных пятен и других проблем.

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Особенности летней кожи

Вода необходима нам для выживания. Как и любому другому органу, коже нужна вода для нормального функционирования.

«Обезвоживание приводит к появлению мелких морщин, заломов и складок, из-за чего кожа выглядит неровной и усталой», — объясняет косметолог Алена Вилина.



К основным причинам сухости летом относятся следующие факторы.

1. Экстремальные температуры

Высокая температура приводит к потоотделению. Выделение пота необходимо для регуляции температуры тела, но при этом кожа быстро теряет влагу, что приводит к ее сухости. Длительное использование кондиционера тоже высушивает кожу.

2. Воздействие вредных ультрафиолетовых лучей

Солнечные лучи напрямую влияют на защитный слой эпидермиса, снижая его способность удерживать влагу. Летнее увлажнение предотвращает тусклость кожи, которая может привести к сильным солнечным ожогам.

3. Загрязнение

Это одна из важнейших причин повреждения.

«Пыль и дым нарушают естественный барьер кожи и приводят к потери влаги из эпидермиса. Это приводит к стягиванию кожи и вызывает ее пигментацию», — подчеркивает Алена.



Вот некоторые общие симптомы обезвоженной кожи

Вам явно пора сменить уход, если у вас сухая и неровная кожа, заметные тонкие линии и морщины (более сильные по сравнению с другими временами года), ощущение стянутости и грубости лица или тела, зуд и инфекция, шелушение и трещинки на поверхности кожи. Мы собрали лучшие советы по увлажнению кожи летом для всех типов. Давайте рассмотрим их вкратце.

Жирная кожа

Летом она может страдать от избытка жира, расширенных пор и отмерших клеток эпидермиса. Использование слишком жирного увлажняющего крема может привести к появлению прыщей, а слишком частое мытье лица — к сухости.

«Чтобы сохранить влагу, используйте легкий увлажняющий крем (предпочтительно с салициловой и гликолевой кислотой). Применяйте мягкое отшелушивание. Используйте тонер, чтобы удалить с кожи грязь и загрязнения. Пользуйтесь солнцезащитным кремом с соответствующим уровнем SPF», — говорит Алена.



Сухая кожа

Летом вам нужно уделять еще больше внимания ее увлажнению. Сухая кожа подвержена таким заболеваниям, как покраснения, неровности и аллергия.

«Избегайте использования агрессивных химических веществ, всегда изучайте список ингредиентов вашего средства по уходу. Убедитесь, что в нем есть три основных ингредиента: увлажнители, окклюзивы (компоненты, которые создают защитный барьер и предотвращают потерю влаги) и эмоленты (они придают коже мягкость и гладкость)», — объясняет косметолог.



Комбинированная кожа

Обычно это жирная поверхность в Т-зоне (лоб, нос и подбородок), в то время как остальная часть лица быстро высыхает. Уход за кожей должен быть сбалансированным и соответствовать ее потребностям.

«Очищение имеет решающее значение для комбинированной кожи. Найдите средство для глубокого очищения и используйте его не реже двух раз в неделю. Очищайте, тонизируйте, отшелушивайте и увлажняйте. Тщательно выбирайте увлажняющий крем. Такие ингредиенты, как гиалуроновая кислота, молочная кислота и алоэ вера, помогут вам увлажнить кожу. Обязательно используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30», — подсказывает Алена.



Чувствительная кожа

Она больше подвержена инфекциям, акне и сухости летом. Необходимо использовать щадящие средства и избегать воздействия на кожу агрессивных химических веществ.

«Используйте легкие увлажняющие средства с успокаивающими свойствами (гиалуроновая кислота, керамиды, соя и алоэ вера). Старайтесь использовать средства без отдушек, чтобы избежать аллергических реакций. Всегда делайте патч-тест перед нанесением средства на лицо. Для очищения используйте теплую воду. Солнцезащитный крем должен быть с натуральной формулой», — предлагает Алена.



В дополнение к вышеперечисленным советам, летом следует соблюдать правила ухода за кожей, направленные на гидратацию всего организма.

Пейте достаточное количество воды, ешьте фрукты и овощи с высоким содержанием влаги. Используйте теплую воду для ритуалов по уходу за кожей. Соблюдайте здоровый режим питания и сна.