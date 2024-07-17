Стилист объяснил пристрастие Аллы Пугачевой к джинсам

Стилистка Наталья Темиралиева объяснила пристрастие певицы Аллы Пугачевой к джинсам. Ее комментарий публикует Teleprogramma.pro.

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75-летняя исполнительница выбирает преимущественно данный предмет гардероба, поскольку он является универсальным. Так, брюки из денима подходят женщинам любой возрастной категории и уместны в большинстве ситуаций, отметила специалистка.

Кроме того, звезда использует указанные штаны, поскольку знает об их эффекте визуального омоложения.

«Если мы вспомним историю джинсов, то раньше их носили матросы и рабочие, поскольку это неубиваемый костюм. Эти люди сильные, крепкие, молодые, поэтому и деним дает нам молодость, современность, интерес», — пояснила собеседница издания.



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