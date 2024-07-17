Стилист перечислил лучшие летние образы с тапочками-вьетнамками

О, шлепанцы: как же без них в летнем гардеробе? Неважно, отправляемся ли мы на пляж или нам нужно быстро выполнить рабочее поручение в шумном знойном городе, эти вечно актуальные сандалии надежны и удобны. Тем более сейчас, когда жара вообще заставила всех поголовно раздеться максимально. Все, что вам нужно, — это немного творчески подойти к стилизации «шлепок» — и вот вам идеи.

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На дачу или на расслабленную прогулку

Прежде чем перейти к новым, переосмысленным способам стилизации шлепанцев, всегда полезно вспомнить о проверенных и верных фаворитах.

«Когда на повестке дня стоит день отдыха на пляже или даче, в бассейне или на прогулке по мегаполису, придерживайтесь непринужденного стиля, сочетая черные шлепанцы с безразмерной футболкой и мягкими легкими шортами», — предлагает стилист Светлана Зяблицева.



Утонченные нейтральные цвета

Когда вы думаете о вьетнамках, первый образ, который приходит вам на ум, — это недорогая пара из резины в сумке для бассейна, но существует множество стилей, подходящих для любого случая и эстетики.

«Чтобы повысить свой уровень игры в летние сандалии, подумайте о приобретении шлепанцев с каблуком-„котенком“. Добавьте к ним легкие льняные брюки и структурированную тунику без рукавов или мини-платье, чтобы образ получился строгим и в то же время легким», — объясняет Светлана.



Выход в белом

Если вы не можете носить все черное в жару (или ищете другой подход к монохрому), подумайте о том, чтобы создать полностью белый наряд.

«Соедините белый топ с льняными брюками и серебристыми шлепанцами — получится шикарный наряд для отпуска, который идеально подойдет для ужина в курортном ресторане перед прогулкой по ночному пляжу. Для города, кстати, тоже очень достойный вариант», — размышляет Светлана.



Легкий и романтичный образ

Если вы ищете идеальный наряд для вечера свидания, шлепанцы могут стать неожиданно сильным началом. Выберите интересное платье — например, укороченное, А-силуэта — получится мечтательный наряд в романтическом стиле.

Итальянское лето

Даже если в ваши летние планы не входит поездка в Италию (жаль, конечно, но что уж теперь), привнесите немного энергии тосканского солнца в свой гардероб с помощью легкого летнего платья летящего силуэта.

Льняные и вязаные платья

Вязаные крючком платья — еще один летний must have, ведь они дышат, создают интересный текстурный образ и имеют множество вариантов укладки. То же самое касается моделей из льна с яркой вышивкой.

«Неважно, отправляетесь ли вы на пляж или на музыкальный фестиваль, вы не ошибетесь, если наденете платье-мини, украшенное деталями», — настаивает Светлана.



Вечеринка в саду

Это сезон выходов в свет и посещения множества праздничных вечеринок на открытом воздухе. Независимо от того, принимаете вы гостей или нет, во многих случаях вам не нужно отказываться от шлепанцев, чтобы создать продуманный и продуманный образ.

«Сочетайте шлепанцы с интересным платьем и подходящей сумкой. Кстати, если набросите сверху легкий блейзер, можно и на работу пойти. Вдруг не успеете с утра заскочить домой переодеться, всяко же бывает», — советует стилист.



Изысканные шорты

Если вам нравится идея простого ансамбля из шорт, футболки и шлепанцев, подумайте о том, чтобы сделать этот образ более элегантным с помощью нескольких стилистически тонких замен.