Бревно и такса: четыре популярные сумки этого лета

Одной пляжной сумкой в отпуске не обойтись. Стилист-имиджмейкер Лариса Владимирова подсказала нам трендовые варианты летних сумок, которые легко войдут и в ваш осенний гардероб.

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Сумка-такса

По сути, мы говорим о сумке-багет, лишь с некоторыми изменениями. Лариса:

"«Такса» имеет более вытянутую форму, это невероятный тренд лета, особенно в ярком цвете".



Если вы планируете пользоваться сумкой большую часть года, можно взять модель в песочном или актуальном в этом году молочном оттенке.

Бревно

Сумка-бочонок — актуальная модель, которую вы могли заметить на девушках еще в начале весны. Бочонок или бревно плавно перекочевал и в летние гардеробы. Такая сумка очень удобна и часто выполнена из текстиля, что позволяет положить еще больше вещей, чем в кожаную.

Вязаная сумка

Вязаные модели прекрасно справятся с ролью шопера, а также пляжной сумки. Наш эксперт рекомендует обратить внимание на модели крупной вязки. Что касается цвета, присмотритесь к натуральным оттенкам сумки — хаки, песчаник, сливочный.

Клатч

Если весной мы выбирали объемные модели, летом 2024 в топах компактные клатчи из натуральной кожи. Особняком стоят «мятые» модели, которые идеально впишутся и в дневной образ, и в вечерний. Мятый клатч можно выбрать в сочном оттенке, например, алый или же насыщенный оранжевый.