Дизайнер назвал список необходимой одежды для отпуска

Список необходимых летних вещей для отпуска составила для «Леди Mail.ru» дизайнер Элина Андросова. По ее словам, правильное сочетание предметов гардероба поможет создать стильные аутфиты на каждый день. Так, например, при выборе купальника необходимо учитывать тип фигуры.

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"Купальник — один из ключевых элементов летнего гардероба для путешествий. При выборе модели учитывайте тип фигуры и предпочтения по стилю. Для активного отдыха или бассейна подойдут закрытые варианты, а для расслабленного пляжного отдыха можно выбрать бикини в ярком оттенке. Важно, чтобы купальник имел правильную посадку и был не только красивым, но и удобным. Лучше взять несколько моделей, чтобы иметь возможность поэкспериментировать со стилем", — рассказала Андросова.



Она добавила, что такая вещь, как бермуды или шорты из хлопка или тонкого денима, универсальна и подходит для летней жары. Они будут отлично сочетаться с базовой футболкой или топом с обувью на плоском ходу, например кроссовками, сандалиями или вьетнамками.

В чемодан для путешествий стоит положить также три-четыре футболки из натуральных тканей — как базовые, так и яркие.

Стилист подчеркнула, что прекрасным выбором для жары станут однотонные платья и юбки из натуральных материалов, таких как лен, хлопок и шелк. Они универсальны, и их можно выгодно обыграть, используя яркие аксессуары: солнцезащитные очки, платки, браслеты и шляпы, а также сумки, например плетеный или хлопковый шопер и мини-сумка с длинным ремнем.

Что касается обуви, лучше обратить внимание на модели из натуральной кожи — в них ногам не будет душно. Для разнообразия можно взять с собой открытые сандалии или босоножки и закрытые мокасины или балетки.

"И помните: резиновые сандалии и шлепки тоже должны быть, но они допустимы только на пляже. В повседневной жизни и тем более на ужине в ресторане подобная обувь будет выглядеть безвкусно или даже нелепо", — предостерегла Андросова.



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