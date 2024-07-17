Брэд Питт стал чаще мыться благодаря Инес де Рамон

Над Брэдом Питтом годами шутили из-за его якобы плохой гигиены, в том числе из-за запаха пота, однако теперь источники утверждают, что он полностью исправился благодаря Инес де Рамон, которая заставила его «пахнуть как роза».

«Он действительно изменился ради Инес», — эксклюзивно рассказал источник In Touch. «Брэд раньше был довольно апатичен в принятии душа и мытье головы, и пользовался только мылом и водой, когда принимал душ, а также отказывался пользоваться дезодорантом или одеколоном», — уточнил источник.



Кроме того, инсайдер сообщил, что теперь актер посещает бассейн и занимается йогой, а также ходит на массаж и в спа-салон.

34-летняя Инес стала первой серьезной пассией Брэда после его расставания с Анджелиной Джоли в 2016 году. Инес начала встречаться с 60-летним актером в 2022 году, вскоре после того, как ее брак с Полом Уэсли в 2019 году закончился разводом.