Ариана Гранде теперь амбассадор Swarovski

Ювелирный дом Swarovski объявил имя нового амбассадора. Место новой музы досталось певице Ариане Гранде. Первый кампейн с участием звезды фанты увидят в конце октября.

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«Харизма и позитивная энергия Арианы перекликаются с главной идеей Swarovski — дарить радость всему миру, и я очень рада, что она присоединилась к нам в качестве посла бренда», — сказала глобальный креативный директор марки Джованна Энгельберт.



Конечно, сама звезда тоже не удержалась и прокомментировала назначение:

«Я рада быть амбассадором Swarovski. Для меня честь представлять бренд, который, как и я, питает страсть к творчеству, выходит за границы мира украшений и продвигает ценности уверенного самовыражения. Жду не дождусь отправиться в это путешествие и вдохновить остальных на принятие своего уникального сияния».



Источник фото: Swarovski