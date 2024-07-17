Тренд сезона — белое платье: какую модель выбрать

Белому платью дизайнеры пожаловали звание абсолютного хита лета, хотя оно и раньше числилось в рядах беспроигрышной базы в тех или иных вариациях. Разбираемся, какие модели актуальны сейчас.

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С оборками

Только не волнуйтесь — пусть за вас это делают актуальные летом оборки, которые так романтично двигаются при ходьбе. И здесь стоит напрочь забыть о минимализме и поддаться порыву чувств: оборки рядами сбегают по силуэту, а вы летящей походкой врываетесь в новый день!

Кимоно

Абсолютно универсальная модель, которая подойдет для любого случая: на работу, в театр, на вечеринку, на прогулку. Остается лишь подобрать подходящую по теме дня обувь. Как бонус: кимоно умело скрывает несовершенства фигуры и подчеркивает талию.

Кружево

Не забываем: кружево кружеву рознь. На повестке лишь невесомые узоры, которыми дизайнеры украшают еще более невесомые сетчатые ткани. Да, «голые» платья давно уже не эпатируют, зато восхищают своим изяществом.

С заниженной талией

Довольно неоднозначным трендом из нулевых называют многие заниженную талию. Нельзя не согласиться, однако игнорировать его тоже не стоит. Даже если вам кажется, что подобные модели укорачивают ноги, всегда можно уравновесить пропорции обувью с острым мысом или на каблуке.

Платье-рубашка

С рукавами или без, но платье-рубашка всегда смотрится свежо. И пусть макси продолжает теснить своих более коротких «коллег», списывать со счетов мини бессмысленно. И не забываем, что такое платье прекрасно сочетается и с джинсами.

Пляжный стиль

Вязаное белое платье в пол наподобие тех, что раньше мы носили только на пляж, — фаворит сезона. Полупрозрачность никого уже не пугает: в городе нижним слоем надеваем либо лаконичную комбинацию (короткую и не очень), либо топ с шортами-велосипедками.

Cottage Core

Пасторальная эстетика в моде, а значит, вдохновляемся очарованием сельских пейзажей и выбираем максимально женственные наряды с акцентами на талии и груди. Тут же уместны и пышные юбки, и оборки, и воланы. Держим курс на нежность и естественную красоту.

Корсеты

Корсеты — тема не новая, но, похоже, именно сейчас они стали максимально желанными. Особое внимание модницы всего мира уделяют удлиненным корсетам или корсетным мини-платьям, которые можно комбинировать с юбками и брюками.