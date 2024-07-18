Трихолог озвучил правильный способ сушки волос

Использование фена является наилучшим способом при сушке волос. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написала трихолог Татьяна Варенова.

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Она порекомендовала выбирать профессиональный фен с возможностью регулировки температуры и мощности воздушного потока. Однако важно помнить, что это не единственный ключ к успеху.

Специалист отметила, что красоту и здоровье волосам придает внешний слой — кутикула, чьи чешуйки должны быть плотно прилегающими, как черепица на крыше. Воздействие ветра, солнца, воды, а также процедуры мытья волос шампунем могут повредить кутикулу, раскрывая ее чешуйки.

Для придания упорядоченности чешуйкам могут помочь маски или бальзамы, которые следует наносить на волосы сразу после мытья. После этого следует использовать фен на средней температуре и скорости, держа его на расстоянии 15 см от волос и направляя поток воздуха с помощью насадки.

Она также напомнила о важности использования средств для термозащиты во время сушки феном, чтобы защитить волосы от воздействия горячего воздуха, делая их легкими, блестящими и шелковистыми.

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