Врач перечислил опасности наращивания ресниц

Клей для наращивания ресниц и специальные сыворотки для увеличения длины и густоты волосков могут стать причиной развития эрозии конъюнктивы, блефарита, кератоконъюнктивита и аллергических реакций. Об этом изданию The Conversation рассказал профессор и директор Учебного центра клинической анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор.

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По словам Тейлора, более 60% женщин жалуются на кератоконъюнктивит — заболевание глаз, при котором воспаляются одновременно роговица и конъюнктива (слизистая оболочка внутренней поверхности век), после попадания клея для ресниц в глаза. У 40% после проведения некачественного наращивания возникает аллергическая реакция, сопровождающаяся покраснением и зудом век.

Специалист добавил, что не все производители потребительских и профессиональных клеев для ресниц точно указывают на упаковке вещества, входящие в состав продукта. Некоторые бренды добавляют в свою продукцию химическое вещество формальдегид и другие консерванты, потенциально провоцирующие токсический конъюнктивит и эрозию конъюнктивы. При эрозии конъюнктивы слой клеток на поверхности роговицы, называемый эпителием, отделяется от слоя под ним. Это болезненное состояние может негативно повлиять на зрение.

Наиболее часто регистрируемым осложнением после наращивания ресниц выступает блефарит — воспаление или раздражение век. Тейлор объяснил, что из-за присоединения искусственного волоска к основанию ресницы внутри волосяных фолликулов, располагающихся на краях век, могут начать скапливаться бактерии. Также искусственные ресницы или остатки клея способны блокировать выделение из фолликула антимикробного секрета, что грозит образованием ячменей — гнойных воспалений.

Профессор уточнил, что полностью от наращивания ресниц можно не отказываться. Для сохранения здоровья глаз Тейлор рекомендует обращаться к опытным специалистам и не пользоваться услугами наращивания на постоянной основе.