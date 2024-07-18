Звезда «Леона» появилась на премьере в прозрачном платье от Dior

Портман выбрала наряд из круизной коллекции Dior 2025 года, который подчеркнул бы ее персонажа из культового фильма «Черный лебедь». Ее наряд состоял из мини-платья из сетки с бисером и глубоким разрезом спереди.

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К платью Портман добавила короткие шорты и прозрачный корсетный топ, а из аксессуаров выбрала черные босоножки с ремешками и несколько колец с бриллиантами.

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Съемки сериала стали возвращением Натали к работе после ее официального развода с хореографом Бенжаменом Мильпье в марте 2024 года. Пара вступила в брак в августе 2012 года и воспитывает двоих детей: 13-летнего сына Алефа и 7-летнюю дочь Амалию.

После развода Натали уже начала налаживать свою личную жизнь и недавно была замечена на свидании с 53-летним французским актером Гадом Эльмалехом.