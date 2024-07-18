Каблуки в жару и ботинки из кожзама: вредные советы по выбору летней обуви

Как подобрать обувь, которая будет красива и комфортна даже в летний зной? Отвечает стилист.

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Погода летом может быть абсолютно разной, и перед выходом на улицу необходимо продумывать не только, что надеть, но и что обуть. Сезонная летняя обувь должна быть и стильной, и удобной. Как выбрать пару, соответствующую этим требованиям, рассказывает в новом выпуске проекта "Короче, Омск" стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова.

"Обувь должна соответствовать контексту дня, температурному режиму и общему стилю вашего комплекта, - отмечает Виктория Клочкова. - Если вы работаете в серьёзной организации, не стоит приходить туда в пляжных шлёпках. Треккинговые сандалии не особо сочетаются с платьем в пламенных розах. А если вы хотите надеть шпильки в +30, то это может стать причиной обморока и последующего больничного."



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