Макияж глаз может творить настоящие чудеса, визуально увеличивая их и придавая взгляду выразительность. Однако важно знать некоторые хитрости, чтобы добиться желаемого эффекта без ошибок.

Ключевой момент в технике увеличения глаз – правильный выбор оттенков теней. Многие совершают распространенную ошибку, используя черные тени для создания глубины. Это может привести к эффекту "глаз панды" – слишком резкому и неестественному. Вместо этого рекомендуется обратить внимание на коричневые оттенки. Они позволяют создать мягкую тень, которая выглядит более натурально и гармонично.

Как растушевать румяна, чтобы они не ложились пятном

Техника нанесения также играет важную роль. Нанесите темные коричневые тени чуть выше складки века . Затем возьмите тени на тон-два светлее и аккуратно растушуйте границы темного оттенка. Этот шаг критически важен для создания плавного перехода и избежания резких линий.

Подробнее об этой технике рассказала в своем видео блогер @julyabay.