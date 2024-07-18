Рианна представила кампейн Fenty x Puma

В честь выхода новых расцветок кроссовок Fenty x Puma “Creeper Phatty” Рианна запустила рекламную кампанию, в которой снялись Хлоя Черри и Анжелика Хьюстон.

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Капсульная коллекция под названием «In Session» была вдохновлена Днём школьной фотографии, который отмечается во второй четверг сентября. Рианна предстала в образе самой популярной девушки в школе, Хлоя Черри сыграла её одноклассницу-эмо, а Анжелика Хьюстон исполнила роль директора школы в костюме с логотипами Puma.

«Вся ваша школа будет носить Creeper Phatty’s, и эта кампания отражает это видение, — заявила певица. — Мы выбрали эти цвета и материалы специально для сезона возвращения в школу. Коллекция напоминает мне о моём детстве, о школьной форме с изюминкой, которую я всегда хотела иметь».



Коллекция Fenty x Puma «In Session» уже доступна для покупки по ценам от 65 до 120 долларов.