15 SPF-средств для тела, с которыми вы получите ровный загар без вреда для кожи

Лето в разгаре, а вместе с ним — и сезон пляжных отпусков. Чтобы получить ровный загар и не навредить коже, берите с собой SPF-средства. 15 классных вариантов собрали в нашей подборке.

Солнцезащитное молочко-спрей, Clarins

Благодаря облегченной текстуре средство быстро впитывается, не оставляет на коже белых разводов или липкости. Высокий уровень SPF защищает кожу, а остальные компоненты в составе обеспечивают равномерный загар и увлажнение.

Солнцезащитный спрей Repaskin, Sesderma

Особенность спрея — наличие в составе ферментов, которые восстанавливают клетки кожи и защищают от возможных повреждений. Здесь также есть антиоксиданты, противостоящие вредным факторам окружающей среды, и микс химических и физических фильтров для защиты от солнца.

Солнцезащитное молочко, Thalgo

Молочко защищает от солнца и оказывает антиэйдж-эффект. В составе есть морские экстракты и другие активные компоненты. Они отвечают за антиоксидантную защиту клеток и восстанавливают их повреждения.

Сухое масло помадного дерева, St Barth

Негативное воздействие солнечных лучей нейтрализуют безопасные фильтры, за уход отвечает масло семян помадного дерева и провитамин А. Сочетание компонентов продлевает жизнь загару, увлажняет и питает кожу.

Лифтинг-лосьон Longue Vie, Guinot

Пока солнцезащитные фильтры противостоят солнцу, еще 56 компонентов поддерживают здоровье и молодость кожи. Они повышают тургор и следят за оптимальным уровнем увлажнения, выравнивают тон и текстуру, а заодно тормозят развитие признаков старения.

Солнцезащитное тонизирующее молочко Sunissime, Lierac

Крем препятствует развитию фотостарения, которые вызывают солнечные лучи. Его компоненты помогают коже удерживать влагу, а следовательно, поддерживать эластичность и упругость. Кроме того, в формуле есть пептид-активатор меланина, благодаря которому получается равномерный загар без риска развития пигментации.

Солнцезащитное молочко-спрей Vinosun Protect, Caudalie

Средство с легкой текстурой и насыщенной формулой. Внутри — витамин Е, полифенолы, экстракт ели и солнцезащитные фильтры. Такой состав гарантирует защиту от всех видов излучения и превентивно воздействует на фотостарение.

Солнцезащитный флюид LumiCuty, Valmont

Помимо фильтров состав флюида насчитывает 7 экстрактов полезных растений. Такой комплекс решает несколько важных задач: снимает отеки и воспаления, улучшает текстуру кожи, усиливает ее тонус и сияние.

Крем-мусс с эффектом фотошопа, SVR

Заявленный эффект фотошопа — зона ответственности компонентов природного происхождения. Глицин усиливает сияние и способность клеток удерживать влагу, бета-каротин предупреждает ожоги и позволяет получить равномерный загар, кресс-салат снимает отечность, никотинамид делает кожу гладкой.

Солнцезащитное увлажняющее молочко Anthelios, La Roche-Posay

Молочко подходит любому типу кожи, включая чувствительную или с аллергией на солнце. Средство невосприимчиво к воде и поту, ложится ровным слоем и не оставляет липкости. Дополнительный функционал возложили на термальную воду, которая содержит природные антиоксиданты.

Невидимый солнцезащитный спрей, Pupa

Незаметный на коже спрей стимулирует выработку меланина, благодаря чему кожа быстро (и безопасно!) покрывается загаром. Формулу усиливает витамин Е, который поддерживает эластичность кожи и дает отпор свободным радикалам, предотвращая фотостарение.

Солнцезащитный крем, Smorodina

При разработке формулы физические солнцезащитные фильтры поместили в растительную суспензию. Это усилило их фотостабильность и более комфортное нанесение средства, которое не оставляет разводов. За естественную защиту от фотостарения отвечают пальмария и кофеин, за увлажнение — листья розмарина.

Солнцезащитный крем «Календула», Levrana

За защиту от солнца отвечают минеральные УФ-фильтры, за уход — экстракты, эфирные масла и витамины. Активные компоненты поддерживают антиоксидантную защиту кожи, активируют ее восстановительные процессы и поддерживают упругость.

Солнцезащитный крем OPU, Краснополянская косметика

Антипигментация, защита от солнца и свободных радикалов в одном флаконе. Важную роль в составе играет экстракт кактуса опунция, который известен своими увлажняющими и антивозрастными свойствами.

Солнцезащитный крем для гиперчувствительной кожи, Collistar

Формула крема разработана таким образом, что не только предотвращает агрессивное воздействие ультрафиолета, но и поддерживает защитные функции клеток. С этой задачей справляются лютеин, витамин Е и биосахарид, которые снижают воспалительные процессы и риск получения солнечных ожогов.