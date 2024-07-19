Назван новый тренд на сочетание обуви и спортивных шорт

Одно неожиданное сочетание обуви и одежды стало трендом лета 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия журнала Vogue.

© Lenta.ru

Отмечается, что модные инфлюэнсерши пристрастились к образам, которые состоят из ставших классикой черных лоферов и спортивных шортов бренда Adidas. При этом особую популярность обрели данные шорты красного цвета.

В свою очередь, журналисты посоветовали комбинировать указанные предметы гардероба с белыми топами на тонких бретелях с рюшами и бантами, футболками, оверсайз-рубашками и длинными белыми носками.

Ранее в июле сообщалось, что модное течение garden girl («девушка-садовница») неожиданно обрело популярность у молодежи.