Решетова закрыла свой бренд косметики из-за убытков

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова закрыла свой бренд косметики Body Atelier из-за убытков. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Известно, что в 2022 году манекенщица зарегистрировала свой бизнес под названием «Багира Косметик». Теперь знаменитость приняла решение закрыть его, поскольку косметика бренда почти не продавалась. По информации журналистов, Решетова сама подала на ликвидацию юридического лица.

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В июле прошлого года сообщалось, что Анастасия Решетова потеряла миллионы рублей на собственном бизнесе. Уточнялось, что за 2022 год модель лишилась 7,5 миллиона рублей в компании «Гейша Андер», которая осуществляла продажу белья. В свою очередь, «Багира Косметик» утратила 282 тысячи рублей.