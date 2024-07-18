Ортопед дал советы по выбору сандалий

Лето неизменно вдохновляет на приключения и веселье на свежем воздухе. А также на творческий, но непринужденный стиль, сочетающий в себе модные тренды с такими привычными для теплого времени года вещами, как сарафаны и джинсовые шорты. Когда дело доходит до сандалий, вам предстоит рассмотреть целый ряд вариантов высоты каблука, стилей и материалов, и вы захотите сделать тщательный выбор, чтобы вам было комфортно на городских прогулках, на свадебных или клубных танцполах и в отпуске за границей. Узнайте о пяти самых удобных моделях сандалий, которые стоит попробовать этим летом.

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Как выбрать удобные летние сандалии

Не все сандалии созданы одинаковыми, когда речь идет о комфорте: слишком многие из нас получали мозоли от новой пары или обнаруживали, что ремешки купленных в порыве чувств сандалий на деле оказываются очень не комфортными в носке.

Подумайте о выборе материала

Для обуви, которая будет выглядеть лучше со временем и прослужит не один сезон, кожа — лучший выбор материала. Вот почему.

«Кожа — это всегда плюс из-за ее долговечности и способности со временем принимать форму вашей ноги», — объясняет ортопед Михаил Вьюгин.



Ищите регулируемые ремешки

Ремешки и украшения играют важную роль в удобстве сандалий. У каждого из нас бывали случаи, когда обувь натирала кожу, и в итоге мы получали мозоли или другие мелкие травмы на ступнях, пятках или лодыжках.

Поэтому Михаил рекомендует искать варианты с регулируемыми ремешками для индивидуальной посадки:

«Это обеспечивает амортизацию и минимизирует трение, особенно в том месте, где они соприкасаются с кожей между большим и вторым пальцами ног», — говорит он.



Не торопитесь снимать обувь

Если вы думали, что необходимость разнашивать обувь — это миф, то это не так.

«Независимо от материала, новые босоножки могут поначалу вызывать некоторый дискомфорт, пока они не разносятся, — рассказывает Михаил. — Поначалу носите их короткими, но частыми промежутками, чтобы ноги постепенно привыкали».



Выбирайте небольшой каблук

От каблуков сильно устают ноги и гудит спина, но ультраплоская обувь часто тоже вызывает проблемы, поэтому приобретение пары летних сандалий на небольшом каблуке будет полезным.

«Собираясь в отпуск и планируя длительную ходьбу и ношение тяжестей, многие из нас думают, что плоская обувь будет самой удобной», — говорит ортопед.



Однако, по его словам, многие плоские туфли не подходят под анатомические изгибы стопы и не проходят тест на сгибание обуви, поэтому он рекомендует выбирать небольшой каблук.

«Даже односантиметровый каблук сделает плоские сандалии более удобными, так как уменьшит нагрузку на ахиллово сухожилие и плантарную фасцию», — говорит он.



Проведите тест обуви

«При покупке обуви я советую сделать тест: возьмите туфлю за пятку, согните ее, а затем внимательно посмотрите, где она сгибается», — рассказывает Михаил.



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«Единственное место, где обувь должна сгибаться, — это самая широкая часть носка. Избегайте длительного ношения обуви, которая сгибается в области свода или середины стопы. Когда обувь сгибается или складывается в средней части стопы, она не обеспечивает поддержку свода, а это может привести к болезненности и усталости при ношении со временем», — подчеркивает ортопед. Итак, самые удобные сандалии, которые стоит попробовать.



Босоножки

Они просто созданы для лета, и не только потому, что сочетают в себе красоту и комфорт, но и потому, что они помогут вам сохранить равновесие на неровных поверхностях.

«Для травы и камней я рекомендую избегать шпилек и каблуков», — говорит Михаил.



Вместо них он рекомендует плоскую подошву или танкетку. Кроме того, ортопед советует обратить внимание на летние сандалии с ремешками на лодыжках, чтобы обеспечить дополнительную поддержку лодыжки.

«Это поможет предотвратить вывихи и травмы при ходьбе по неровной поверхности», — говорит он.



Сандалии с кольцами

Помимо великолепных золотых и серебряных акцентов, которые придают обуви дополнительную выразительность, кольца могут быть полезны для наших ног.

Одно из преимуществ обуви с «петлей» в носке заключается в том, что она стабилизирует hallux — медицинское название большого пальца ноги, — объясняет Михаил.

«Если у кого-то болезненный артрит в суставе у основания большого пальца, конструкция "петля" часто может сделать ходьбу более комфортными благодаря этой стабилизации».



Сандалии рыбака

Эти сандалии сейчас повсюду, и их можно любить или ненавидеть.

«Более широкие ремешки обеспечивают устойчивость и уменьшают скольжение ноги в обуви», — говорит Михаил.



Некоторые ценят этот стиль, потому что он также идеально подходит для тех, кто стесняется внешнего вида своих пальцев, ногтей и стоп, но кожа при этом дышит.

Платформы

Ортопед советует обращать внимание на высоту платформы:

«Слишком высокие платформы могут вызывать нестабильность из-за ограничения естественного движения стопы при ходьбе», — рассказывает он.



Отмечая, что более толстая подошва обеспечивает большую амортизацию и смягчает удар, что может повысить комфорт во время длительных прогулок.

Сандалии-вьетнамки

Для долговременного вложения средств, обеспечивающего комфорт, важен материал.

«Ищите мягкую, эластичную кожу или замшу, чтобы не раздражать кожу», — делится Михаил.



По его словам, хлопок и холст также являются хорошими вариантами, поскольку они хорошо пропускают воздух и мягче ощущаются между пальцами ног, что уменьшает натирание.