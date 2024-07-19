Выбираем брендовую одежду для отпуска

Российский модный дом YANINA выпустил круизную коллекцию для текущего летнего сезона отпусков. Как выглядеть на отдыхе стильно, модно, незабываемо, обсудим в этом обзоре. Мы затронем не только модели отечественного бренда, но вспомним образы и других производителей с мировой известностью. Ведь, когда ещё можно пофорсить, как не летом на морском побережье или на улочках старого города? Итак, отправляемся в путь.

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Пижамный стиль - YANINA COUTURE HOUSE

Российский бренд продолжает наращивать обороты. В образах от основательницы компании, модельера Юлии Яниной щеголяют в последнее время мировые звёзды всё чаще и больше. Так, например, было на прошедшем в мае Каннском кинофестивале. Сразу несколько голливудских актрис блистали на красной дорожке в элегантных, стильных платьях от YANINA. В этот раз, отпраздновав день рождения, Юлия представила на суд покупателей модели, которые можно приобрести, не имея за спиной богатый сценический опыт или солидный счёт в банке. Достаточно выбрать хотя бы один образ и миксовать его по своему усмотрению, чтобы быть в расслабленной атмосфере самой красивой. И на помощь придут, в первую очередь, костюмы в пижамном стиле – с брюками или шортами, с деликатным присутствием логотипа бренда. Ну, а если душа просит чего-то более женственного, тогда обратите внимание на яркие струящиеся платья с цветочным принтом и лёгкими шифоновыми накидками, на кафтаны и туники из дышащего батиста, кимоно, парео и сарафаны из плотного шёлка.

Чёрное и белое – CAROLINA HERRERA, DIOR

Хотите, чтобы за ужином в отеле на вас все обращали внимание или провожали взглядом на пляже? Тогда смело интегрируйте этот тренд в свой гардероб. Чёрно-белые элегантные образы представили на подиумах Carolina Herrera и Dior. Да! И они не забыли добавить в это классическое сочетание акцент красного, просто, чтобы напомнить окружающим, что ваша Круэла де Виль не дремлет.

Спорт-шик морского побережья – Chanel, Louis Vuitton

Одежда в спортивном стиле никуда пока от нас не уходит. Коллекции в динамичном стиле, такие как «80-е встречаются с 60-ми» от Chanel и вдохновлённая дайвингом от LV обеспечат хорошую основу для поездки на пляж.

Миниатюрный верх, объёмный низ - DSquared2, Paco Rabanne, и Gucci

Можно обвинять в этом TikTok, но стиль начала двухтысячных сейчас на волне. Если вы неравнодушны к этому тренду, обратитесь к таким брендам, как DSquared2, Paco Rabanne и Gucci, глубоко проработавшим его в круизных коллекциях этого года.

Мерцание и блеск – Balenciaga, Diesel и Chanel

Вечерние платья актуальны в каждом сезоне. Если вам нужен повод устроить вечеринку, рассмотрите варианты от Balenciaga, Diesel и Chanel, которые придадут блеска вашему гардеробу.