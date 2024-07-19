Стилист предрек возвращение в моду массивных цепей

Российский стилист Александр Рогов предрек в Telegram возвращение в моду одного вида украшений благодаря известным брендам.

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По словам специалиста, в грядущем сезоне вновь станут актуальными массивные цепи на шее. Соответствующие ювелирные изделия появились в новых коллекциях таких марок, как Chanel, Tom Ford, Fendi и Roberto Cavalli, отметил он.

При этом эксперт проиллюстрировал свой пост кадрами с показов указанных компаний. Так, на размещенных снимках манекенщицы демонстрировали упомянутые украшения с крупными звеньями золотистого и серебристого оттенков.

Ранее в июле стилист Влад Лисовец назвал майки-алкоголички и короткие шорты трендом лета.