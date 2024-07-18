Как убрать пушистость волос за одну минуту: лайфхак от гуру красоты

Наверное, каждая представительница прекрасного пола сталкивалась с этой неприятной ситуацией, когда волосы внезапно электризуются. И чем больше их приглаживаешь и причесываешь, тем сильнее они выбиваются и колышутся. Гуру красоты Сара Джоссел рассказала, как решить проблему за одну минуту в домашних условиях.

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Все очень просто: понадобится всего лишь дойти до кухни и найти на ее просторах старую добрую фольгу. После этого оторвать небольшой кусок, обмотать им прядь волос и провести по ней пару раз фольгой. И так со всеми волосами.

Почему миллениалы выглядят моложе своих лет

Одни пользователи восхитились этим лайфхаком, другие же отметили, что намного логичнее пользоваться специальными салфетками от пушистости волос, которые продаются в магазинах косметики.

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